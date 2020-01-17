Son dakika: Faslı baldız cinayetinde flaş gelişme! Katilin ablasından şoke eden sözler...

Faslı baldızın ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Cinayetin kurbanı olan Faslı kadının ablası mahkemede çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde geçen 28 Eylül'de meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan güvenlik görevlisi Ercan Karakaş (41), Fas uyruklu bir çocuk annesi hamile eşi Siham Karakaş'ın evine girmek istedi. İddiaya göre Ercan Karakaş akşam saatlerinde eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye gelerek konuşmak istedi. Hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşini yanına çağıran ve bir süredir kızı ve kardeşiyle birlikte yaşayan Siham Karakaş kapıyı açmadı. Eşinin kapıyı açmamasına sinirlenen Ercan Kakarakaş elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini içeride gören Siham Karakaş fenalık geçirerek yere yığıldı. Bu sırada evde bulunan Siham Kakarakaş'ın kardeşi Rajae Ait Lhaj, ablasını yerde görünce bir yandan yardımcı olmaya, bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırmaya çalıştı.