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'da "" asayiş uygulaması yapılıyor

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda koordinasyonundaki " 2020-2" uygulaması, saat 20.00'de başladı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.1.2020 20:59 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 21:00 ABONE OL
İstanbul'da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapılıyor

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Uygulamada şüpheli araçlar durdurularak aranıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.

Uygulama saat 23.59'a kadar devam edecek.

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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor
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