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Karne almaya giden kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında kan aktı: 2 yaralı

’in Artuklu ilçesinde kız öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Okuldakilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.1.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 11:37 ABONE OL
Karne almaya giden kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Olay, Artuklu ilçesinde bulunan Güzel Sanatlar Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karnelerini almak için okula giden kız öğrenciler arasında yaşanan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kız ve bir de erkek öğrenci yaralandı. Okuldakilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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Karne almaya giden kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında kan aktı: 2 yaralı
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