Anne Azine Sis, 15 gün önce oğlu Taha Kemal Sis'in sol gözünde kayma meydana geldiğini fark etti. Bunun üzerine aile, çocuğu hastaneye götürdü. Hastanede çekilen tomografide 6 yaşındaki Taha Kemal Sis'in iki göz sinirinin üstünde bir tümör olduğu tespit edildi. Bu nedenle de sol gözünün görme özelliğini kaybettiğini öğrendi. Doktorlar tarafından aileye tümörün, büyüdüğü ve Elazığ'da ameliyatın yapılamadığı, İstanbul'da ameliyat edilmesi gerektiği söylendi. Ameliyat masrafının ise 50 bin lira olduğunu öğrenen aile maddi imkânları olmadığı için yetkililerden yardım beklediğini sosyal medya üzerine duyurdu. Kısa sürede sosyal medyada oldukça fazla paylaşım alan duyurunun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anne Azine Sis ile telefonda görüşerek, Taha'nın durumu ile ilgili bilgi aldı.

Minik Taha'dan tedavisini üstlenen Başkan Erdoğan'a teşekkür

"BİZİM İÇİN UMUT OLDU"

Başkan Erdoğan telefonda anne Azine Sis ile yaptığı görüşmede, Taha'nın ameliyatı için gerekli her şeyin yapılacağını ifade etti.

Anne Azine Sis ise yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız oğlumuza sahip çıktı. Kendisine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bizim yanımızda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımızın arayacağını hiç beklemiyorduk ama bizim için umut oldu. Allah razı olsun" dedi.



"TAYYİP AMCA TEŞEKKÜR EDERİM"

Tedavisi için İstanbul'a gelen minik Taha, "Tayyip amca teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi. Baba Sis, Erdoğan'a "İçeride ve dışarıda bu kadar sorunları varken benim 6 yaşındaki çocuğumun derdi ile dertlendi. Allah onu başımızdan eksik etmesin, Allah razı olsun" sözleriyle teşekkür ederken Minik Taha'nın annesi ise "Böyle bir lidere sahip olduğumuz için çok şanslı bir milletiz. O bizim elimizden tuttu Allah da onu hiç darda koymasın" dedi.