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İdaresi duyurdu: sonuçları açıklandı! Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Her hafta Perşembe günleri noter huzurunda çekilen çekiliş sonuçları açıklandı. İdaresi tarafından gerçekleştirilen sonuçlarda kazandıran numaralar belli olurken şans oyunu sevenler için ise adeta bir fırsat niteliği taşıyor. Büyük ikramiyenin 5 milyon liraya kadar ulaşmasının ardından heyecanın sürdüğü Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Saat 21.15’te açıklanan çekilişte şanslı rakamları bilen çıkmazken büyük ikramiye miktarı da yükseldi. Haberimizin içeriğinden 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçlarına ulaşabilir, gerekli sorgulamaları yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.1.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 09:48 ABONE OL
Milli Piyango İdaresi duyurdu: Süper Loto sonuçları açıklandı! 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Bu haftaki çekilişte 6 bilenin çıkmaması üzerine 6 milyon 779 bin 390 lira devretti. 639.hafta çekilişinin yapıldığı sonuçlar merak edilirken şans oyunu sevenler için adeta büyük bir fırsat haline geldi. İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçları yoğun ilgi görüyor. Haberimizin içeriğinden Süper Loto sonuçlarına ulaşabilirsiniz. İşte 16 Ocak ile sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haberimizin içerisinden Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz.

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Milli Piyango İdaresi duyurdu: Süper Loto sonuçları açıklandı! 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!
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