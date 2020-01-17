Milli Piyango İdaresi duyurdu: Süper Loto sonuçları açıklandı! 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Bu haftaki çekilişte 6 bilenin çıkmaması üzerine 6 milyon 779 bin 390 lira devretti. 639.hafta çekilişinin yapıldığı sonuçlar merak edilirken şans oyunu sevenler için adeta büyük bir fırsat haline geldi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları yoğun ilgi görüyor. Haberimizin içeriğinden Süper Loto sonuçlarına ulaşabilirsiniz. İşte 16 Ocak Milli Piyango İdaresi ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haberimizin içerisinden Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz.