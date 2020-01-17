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Son dakika: 'da korkutan ! Şiddeti Kandilli tarafından duyuruldu! İşte güncel listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika haberine göre ilk olarak ’da 4.0 şiddetinde bir sarsıntı yaşandığı bildirildi. Ülkemizde ve dünyada yaşanmaya devam eden bu sarsıntılar vatandaşları tedirgin ederken gün içerisinde Kandilli Rasathanesi güncel bilgileri vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Azerbaycan’da paniğe yol açan 4.0 şiddetindeki haberinin detaylarında sarsıntının 5 km derinliğinde yaşandığı bilgisi verildi. İşte 18 Ocak Cumartesi güncel listesi...

Giriş Tarihi: 18.1.2020 07:24 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan'da korkutan deprem! Şiddeti Kandilli tarafından duyuruldu! İşte güncel son depremler listesi

Kandilli Rasathanesinin aktardığı son dakika haberine göre Azerbaycan'da deprem olduğu duyuruldu. Yaşanan sarsıntılarının şiddeti 4.0 olduğu ifade edilirken bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak internet üzerinden araştırmalara başladı. Son depremler konusunda araştırma yapan kişiler, aşağıda yer alan link üzerinden güncel 11 Ocak Kandilli son depremler listesine ulaşabilir...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Gün içerisinde yoğun olarak araştırılmakta olan son depremler listesine ulaşmanız adına sabah.com.tr olarak sizlere en güncel ve güvenilir olarak takip edebileceğiniz bu içeriğimizi hazırladık. Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak son dakika deprem haberlerine anında ulaşabilirsiniz...

18 OCAK SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika: Azerbaycan'da korkutan deprem! Şiddeti Kandilli tarafından duyuruldu! İşte güncel son depremler listesi
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