Son dakika: Azerbaycan'da korkutan deprem! Şiddeti Kandilli tarafından duyuruldu! İşte güncel son depremler listesi

Kandilli Rasathanesinin aktardığı son dakika haberine göre Azerbaycan'da deprem olduğu duyuruldu. Yaşanan sarsıntılarının şiddeti 4.0 olduğu ifade edilirken bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak internet üzerinden araştırmalara başladı. Son depremler konusunda araştırma yapan kişiler, aşağıda yer alan link üzerinden güncel 11 Ocak Kandilli son depremler listesine ulaşabilir...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Gün içerisinde yoğun olarak araştırılmakta olan son depremler listesine ulaşmanız adına sabah.com.tr olarak sizlere en güncel ve güvenilir olarak takip edebileceğiniz bu içeriğimizi hazırladık. Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak son dakika deprem haberlerine anında ulaşabilirsiniz...