Son Dakika Haberi: At eti tespit edilen iki işletme hala satışa devam ediyor! ‘Kasapla davalık oldum’

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla yapılan denetimler kapsamında 2020 yılının ilk tağşiş ve taklit listesini yayımladı. Listede halk sağlığını tehlikeye atan 229 firmaya ait 386 parti ürün ile markalar yer aldı. Listede gıda ürünlerinde ölüme sebebiyet veren cinsel gücü artırıcı 'sildenafil ve sibutramin' maddelerine rastlandı. Ayrıca et ürünlerine kanatlı, tek tırnaklı, domuz ve at etine kadar karışımlar katıldığı tespit edildi. O listede etlerinde at eti çıkan İstanbul'daki 2 işletme de vardı.

'Komplo, kumpas olabilir'

Milliyet'in haberine göre, Tuzla'da geçtiğimiz yıl haziran ayında kıymalı çiğ böreğin harcında at eti bulunan Deniz Börek Salonu, satışlarına devam ediyor. İşletmenin gıda ürününde at eti tespit edildiği o bölgedeki bütün herkes tarafından biliniyor. Pide salonuna gelen müşteriler, "Kıymayı aldığınız yer de mi sıkıntı var" diye sorduktan sonra alışverişlerine devam ediyor.