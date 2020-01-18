Annesi kazada öldü, sürücünün serbest kalmasına tepki gösterdi!

Kaza, geçen yıl 13 Aralık günü Pınarbaşı semtinde meydana geldi. Bornova Belediyesi'nde çalışan Ö.A., iddiaya göre sürücüsü olduğu 35 AJY 551 plakalı çöp kamyonun kontrolünü kaybetti. Kamyon, pazar alışverişinden dönen ve yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen Dilber Taş'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dilber Taş, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Taş, bir gün sonra hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan sürücü Ö.A. sevk edildiği adliyeden, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Annelerini memleketleri Kırşehir'e toprağa veren çocukları ise, adalet arayışına başladı.