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Dövmecide tecavüz ağır cezalık

’teki bir dövme stüdyosuna giden Faslı kadın, uyruklu dövmecinin tecavüzüne uğradı. Zanlı, “nitelikli ”dan ağır cezada yargılanacak

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Dövmecide tecavüz ağır cezalık
İstanbul Fatih'teki bir dövme stüdyosuna giden Fas uyruklu turist kadının, dövme yaptırdığı İran uyruklu dövmeci tarafından tecavüze uğradığı iddia edildi. Skandal olay, şu şekilde anlatıldı: 32 yaşındaki Fas uyruklu F.D., geçtiğimiz ağustosta Kumkapı'da bulunan bir dövme stüdyosuna gitti. Burada İran uyruklu dövmeci 28 yaşındaki şüpheli Bahman V. ile görüştü. Dövme yaptırmak üzere Bahman ile anlaşan F.D., istediği modeli seçtikten sonra dövme koltuğuna oturdu. Bahman V., mağdur kadına dövmesini yaptı. Ardından F.D. dövme yapılan bölgeyi yıkamak için stüdyoda bulunan banyoya girdi. Bu sırada şüpheli Bahman V., banyo kapısını açarak içeri girdi ve genç kadına tecavüz etti.

SUÇLAMAYI REDDETTİ
Zanlının elinden kurtulan Faslı kadın, dışarı çıkarak yol üzerinde gördüğü polislere durumu anlattı. Polisler tarafından gözaltına alınan Bahman V., suçlamaları reddetti. Savcılık, şüphelinin üzerine atılı "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçunu işlediğini belirterek ceza talep etti. Bahman V., ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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Dövmecide tecavüz ağır cezalık
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