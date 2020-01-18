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Dünyanın en büyük uçağı ’a acil iniş yaptı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR Yaşam
Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Dünyanın en büyük uçağı İstanbul’a acil iniş yaptı
Thai Havayolları'nın Bangkok- Frankfurt seferini yapan A380 tipi uçağı, Karadeniz üzerinde seyir halindeyken yolculardan birinin rahatsızlanması üzerine rotasını İstanbul'a çevirdi. Dün sabah saat 05.50'de İstanbul Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yapan uçakta rahatsızlanan 61 yaşındaki Alman yolcuya ilk müdahale havalimanı sağlık ekiplerince yapıldı. Yolcu daha sonra hastaneye kaldırıldı. A380 uçakları Türkiye hava sahası üzerinden sıkça geçiyor. Ancak acil durumlarda İstanbul'daki havalimanlarının alt yapı yetersizliğinden Atina'ya ya da Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Havalimanı kullanılıyordu. Bu durum İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla değişmiş oldu.
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Dünyanın en büyük uçağı İstanbul’a acil iniş yaptı
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