Kerem’in karnesini Vali Yerlikaya verdi

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lösemi tedavisi gördüğü için okula gidemeyen ve öğretmenlerden evde birebir eğitim alan küçük Kerem'in karnesi ile takdir belgesini evine götürdü. Küçük Kerem'e bir de karne hediyesi veren Yerlikaya, "Evinize misafir olduk. Karne heyecanı en masum en güzel heyecan. Karne sevincini Kerem'le beraber yaşayacağız. Dua ediyoruz, Rabb'im şifalar versin diyoruz" dedi. Yerlikaya'ya teşekkür eden Kerem de "Sizin gelmeniz benim için önemliydi, tedavim iyiye gidiyor." diye konuştu. Vali Yerlikaya daha sonra İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji bölümünde uzun süreli tedavi gören ve hastane sınıfında eğitim alan öğrencilere de karnelerini takdim etti.