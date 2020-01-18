Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) 26 Aralık 2019 tarihinden beri tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit (97), çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün akşam saat 21.20 sularında hayatını kaybetti. Acı haberi, Ecevit ailesine yakınlığı ile bilinen Emrehan Halıcı duyurdu. "Acımız çok büyük" diyen Halıcı, defin işlemleriyle ilgili girişimlere başladıklarını ancak henüz cenazenin nerede toprağa verileceğinin netleşmediğini belirtti. Bu arada vefat haberi üzerine çok sayıda siysetçi başsağlığı mesajı yayımladı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yaptığı yazılı açıklamada, "Türk siyasetine önemli hizmetleri olan, eski başbakanlarımızdan ve DSP'nin Onursal Genel Başkanı merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet Türk milletine başsağlığı diliyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır" ifadelerini kullandı.Rahşan Ecevit 1923 yılında Bursa'da doğdu. Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunu olan Rahşan hanım, 1946'da Bülent Ecevit ile evlendi. Ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra Demokratik Sol Parti (DSP) ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin (DSHP) kurucusu ve ilk başkanıdır. Parti örgütlenmelerinde son derece önemli görevler yüklenmiştir. Yazdığı "Pülümür'de Aşk" adlı roman, 2002'de tiyatroya uyarlanmıştır. Kurucusu olduğu DSP'den 4 Haziran 2009'de istifa eden Rahşah Ecevit, 17 Ocak 2010'da kurucusu olduğu DSHP'nin 2. Genel Başkanlığı'na seçilmiştir. 22 Mayıs 2010'daki 33. CHP Kurultayı'na katılan Rahşah Ecevit, tek aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıklamıştı.

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