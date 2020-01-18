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Saygısız taksiciyi  polisi affetmedi

’da taksiye binen aile yasak olmasına rağmen araçta sigara içen taksi şoförünü uyardı. Annesinin rahatsız olduğunu beyan eden , taksicinin azarlamasına maruz kaldı. Pişkin taksicini kadına ‘Karışma, burada kadınlar karışmaz’ demesi şoke etti. Şoförün aileyi araçtan da zorla indirdiği öğrenildi. Emniyete şikayet edilen taksi şoförünün Ali S. olduğu öğrenildi. polisi saygısız taksiciyi bulup cezai işlem uyguladı.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 18.1.2020 22:43 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 23:01 ABONE OL
Saygısız taksiciyi turizm polisi affetmedi

İstanbul'da taksiye binen turist bir aile, yasak olmasına rağmen sigara içen taksiciyi uyarınca taksicinin hakaret vari sözlerine maruz kaldı.

Saygısız taksiciyi turizm polisi affetmedi

Turistlerin rahatsızlığını dile getirmesine rağmen sigara içmeye devam eden şoför, pişkin ve sert tavırlarıyla dikkat çekti.

Kadın turistin 'Sigara içmeyin' demesini sorun haline getiren şoför "Size hizmet ediyoruz hizmet. Sen karışma şoförün işine, otur orada. Bizim Türk bayanlar karışmıyor öyle erkeklere. Yok cam açma, yok sigara içme… Herkes içiyor" diyerek ağızları açık bıraktı.
Taksicinin bu tavırları turist kadın tarafından an be an kayda alındı. Saygısız şoförün, tartıştığı ve kaba söylemlerde bulunduğu turistleri gidecekleri yere varmadan araçtan indirdiği de öğrenildi.

Şikayet üzerine İstanbul Emniyeti Turizm Şube Müdürlüğü turiste saygısız söylemlerde bulunan taksi şoförünün peşine düştü. Olayın yaşandığı 34 TJJ ... plakalı araç Taksim civarında durduruldu. Aracın sürücünün Ali S. olduğu öğrenildi.

Şüpheli şoför hakkında cezai işlem uygulandı.

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Saygısız taksiciyi turizm polisi affetmedi
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