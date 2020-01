İstanbul'da taksiye binen turist bir aile, yasak olmasına rağmen sigara içen taksiciyi uyarınca taksicinin hakaret vari sözlerine maruz kaldı.

Saygısız taksiciyi turizm polisi affetmedi

Turistlerin rahatsızlığını dile getirmesine rağmen sigara içmeye devam eden şoför, pişkin ve sert tavırlarıyla dikkat çekti.

Kadın turistin 'Sigara içmeyin' demesini sorun haline getiren şoför "Size hizmet ediyoruz hizmet. Sen karışma şoförün işine, otur orada. Bizim Türk bayanlar karışmıyor öyle erkeklere. Yok cam açma, yok sigara içme… Herkes içiyor" diyerek ağızları açık bıraktı.

Taksicinin bu tavırları turist kadın tarafından an be an kayda alındı. Saygısız şoförün, tartıştığı ve kaba söylemlerde bulunduğu turistleri gidecekleri yere varmadan araçtan indirdiği de öğrenildi.

Şikayet üzerine İstanbul Emniyeti Turizm Şube Müdürlüğü turiste saygısız söylemlerde bulunan taksi şoförünün peşine düştü. Olayın yaşandığı 34 TJJ ... plakalı araç Taksim civarında durduruldu. Aracın sürücünün Ali S. olduğu öğrenildi.

Şüpheli şoför hakkında cezai işlem uygulandı.