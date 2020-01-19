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85 yaşındaki kayıp alzheimer hastası, tarlada ölü bulundu

'de, dün evinden ayrıldıktan sonra kaybolan alzheimer hastası Mehmet Albayrak (85), tarlada ölü bulundu. Mehmet Albayrak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.1.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 14:26 ABONE OL
85 yaşındaki kayıp alzheimer hastası, tarlada ölü bulundu

Merkeze bağlı İslahiye köyünde oturan Mehmet Albayrak, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Mehmet Albayrak'ı arayan ailesi, bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma, AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ekipleri, bölgede dün arama çalışması başlattı.

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Aralıksız süren arama çalışmaları sonunda Albayrak bugün, Gölyaka'ya bağlı Taraş köyünde bir tarla içerisinde ölü bulundu.

Mehmet Albayrak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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85 yaşındaki kayıp alzheimer hastası, tarlada ölü bulundu
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