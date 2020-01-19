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Her satırı iğrenç son dakika haberi: 'Polisim' diyerek tecavüz etmeye çalıştı

'dan kan donduran bir son dakika haberi geldi. Lale U., evine gitmek için bindiği otobüsten indikten sonra adeta dehşeti yaşadı. Kendini polis olarak tanıtan Mehmet G., genç kızı arabaya bindirdikten sonra döverek feci şekilde darp etti. Sonrasında ormanlık bir alana götürerek tecavüz etmeye çalıştı ve kızı ıssız bir yerde bırakarak kaçtı. Polise ifade veren 23 yaşındaki kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın dehşet verici detayları haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 19.1.2020 19:13 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 19:13 ABONE OL
Her satırı iğrenç son dakika haberi: 'Polisim' diyerek tecavüz etmeye çalıştı

'nın Güzeloba Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. 23 yaşındaki kızı Lale'nin eve gelmemesi üzerine kızını ardıktan sonra hayatından endişe eden babası, polise haber verdi. Yaşanan dehşet kısa süre sonra ortaya çıktı. Başvuru üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede saldırgan yakalandıç Araç içerisinde inceleme yapana polis ekipleri, Lale U.'ya ait olduğu düşünülen saç teli ve çeşitli kan ve sperm örnekleri buldu. Gasp Büro Amirliği'ne getirilen Mehmet G., ifadesinde suçlamaları kabul etti. Polis merkezinde verilen ifadeler ise şoke etti. İşte kan donduran olayın detayları ve polis merkezinde sapığın verdiği ifadeler.

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Her satırı iğrenç son dakika haberi: 'Polisim' diyerek tecavüz etmeye çalıştı
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