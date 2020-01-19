Otoyolda akıl almaz ölümler

Niğde-Adana otoyolunda meydana gelen zincirleme kaza sonrası araçlarından inen iki kişi, başka araçların çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza yapan aracından inen Ferdi Boran ise arkadan gelen araçtan kaçmaya çalışırken uçuruma düşerek öldü. Ağır yaralanan bir kişi de kaldırıldığı hastanede öldü.Akıl almaz ölümler önceki gece Niğde-Adana otoyolunda meydana geldi. Çeleme deresi yakınlarında buzlanma nedeniyle her iki yönde 2 TIR ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza yapan araçtan inen Yusuf Başar ile kazayı görünce yardım etmek için aracından inen Suat Darakçı, başka 2 aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Başka noktadaki kaza sonrası aracından inen Ferdi Boran da arkadan gelen araçtan panik halinde kaçmaya çalışırken Çeleme Deresi viyadüğünden uçuruma düşerek öldü.Kazalarda yaralanan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırmada Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Öge de (64) tüm müdahalele rağmen kurtarılamadı. Öge'nin Diyarbakır'dan Ankara'ya kızını ziyarete gittiği öğrenildi. Yaşanan kazalar sonrası otoyol yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı. Kazalarda yaralanan 11 kişinin tedavileri ise sürüyor.

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