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Son dakika: 'da 3.0 şiddetinde oldu! İşte ...

Boğaziçi Üniversitesi verilerine göre 'nın ilçesinin Musalar beldesinde bu sabah 06:05 sularında bir meydana geldi. Depremin şiddetinin 3.0 olduğu ifade edilirken depremin derinliğinin de 9.7 km olduğu açıklandı. En son nerede deprem oldu? sorusunun cevabı ve listesi haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.1.2020 06:46 ABONE OL
Son dakika: Akhisar'da 3.0 şiddetinde deprem oldu! İşte son depremler...

Geçtiğimiz hafta Silivri yakınlarında gerçekleşen depremin ardından özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar hissettikleri ufak bir sarsıntıda deprem olup olmadığını merak ediyor. Özel olarak hazırladığımız son depremler sayfasında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi sayfasını bulabilirsiniz.

Haftanın ilk iş günü olan 20 Ocak Pazartesi saat 06:05 sularında Manisa'nın Akhisar ilçesinde 06:05'te 3.0 şiddetinde bir deprem oldu! Akhisar'daki depremin derinliğinin 9.7, şiddetinin de 3.0 olduğu açıklanırken ilçede yaşayan vatandaşlar depremi hissettiklerine yönelik paylaşımlar yaptılar.

SON DEPREMLER LİSTESİ! (20 OCAK PAZARTESİ)

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Son dakika: Akhisar'da 3.0 şiddetinde deprem oldu! İşte son depremler...
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