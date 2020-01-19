Son dakika: Akhisar'da 3.0 şiddetinde deprem oldu! İşte son depremler...

Geçtiğimiz hafta Silivri yakınlarında gerçekleşen depremin ardından özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar hissettikleri ufak bir sarsıntıda deprem olup olmadığını merak ediyor. Özel olarak hazırladığımız son depremler sayfasında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi sayfasını bulabilirsiniz.

Haftanın ilk iş günü olan 20 Ocak Pazartesi saat 06:05 sularında Manisa'nın Akhisar ilçesinde 06:05'te 3.0 şiddetinde bir deprem oldu! Akhisar'daki depremin derinliğinin 9.7, şiddetinin de 3.0 olduğu açıklanırken ilçede yaşayan vatandaşlar depremi hissettiklerine yönelik paylaşımlar yaptılar.