Son dakika kar yağışı haberi! Bugün hava durumu nasıl olacak? 20 Ocak Pazartesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son hava durumu tahminlerine göre yurdun birçok kesiminde bu hafta içerisinde kar yağışı bekleniyor. Dün akşam saatlerinde başlayan rüzgar, özellikler Marmara'nın kuzeyi ve İstanbul'un ilçelerinde etkili olmaya devam ediyor. Haftanın ilk gününde vatandaşlar, bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırırken, Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar geliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait kısa vadeli hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava durumunu öğrenebilirsiniz.