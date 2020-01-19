Whatsapp çöktü mü? Fotoğraf ve video neden gönderilmiyor? Whatsapp resim gönderme sorunu

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ta şu sıralar fotoğraf ve video gönderme sorunu yaşanıyor. Hem dünyada hem de Türkiye'de çok sayıda kullanıcısı olan uygulamada bu sorunu yaşayan kullanıcılar arama motoru üzerinden 'Whatsapp'ta fotoğraflar neden gitmiyor?' aratmalarını gerçekleştiriyor. Global çapta yaşandığı düşünülen bu sorun ile ilgili kullanıcılar şikayetlerini dile getirirken, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Resim veya video göndermek isteyen bireyler işlem başarısız anlamına gelen ünlem işareti ile karşı karşıya geliyorlar. Peki, Whatsapp'ta fotoğraflar neden gitmiyor. İşte Whatsapp fotoğraf gönderme sorunu ile ilgili ayrıntılar…

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? WHATSAPP'TA FOTOĞRAF VE VİDEO NEDEN GÖNDERİLMİYOR?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ta fotoğraf göndermeme sorunu şu sıralar en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar konuyla ilgili çözümleri araştırıyorlar. Sabah.com.tr olarak bu sorun ile ilgili detayları hazırladık…