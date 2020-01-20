Bocuk gecesi nedir, ne zaman kutlanır? Bocuk gecesi tarihçesi

Tarihi evleriyle bilinen şirin bir köy olarak tanımlanan Çamlıca Köyü, Edirne Keşan'a bağlı 950 nğfuslu bir köy. Çok eski bir Balkan geleneğinin yaşatıldığı köy her yıl Bocuk Gecesi kapsamında çok sayıda insan tarafından ziyaret ediliyor. Peki Bocuk Gecesi tarihçesi nedir? İşte merak edilenler…

BOCUK GECESİ NEDİR?

Keşan'a bağlı Çamlıca köyünde düzenlenen Bocuk Gecesi bin yıllık bir Balkan geleneği. Bocuk diye adlandırılan esrarengiz varlığın beyazlar içinde 'insan' suretinde gezdiğine inanılıyor.

BOCUK GECESİNDE NELER YAPILIYOR?

"Bocuk Gecesi"nde her evde mutlaka kabak pişiriliyor. Kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz de Bocuk gecesinin geleneksel yemekleri. Bu gecede çarşaflara sarınıp yüzlerini boyayan köylüler, komşularını 'Bocuk geliyor' diyerek korkutuyor.

BOCUK GECESİNDE TAHTA GELENEĞİ

"Bocuk Gecesi"nin, kış mevsimindeki en soğuk gecenin simgesi olduğu ve bu gece suya atılan tahtanın sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.

BOCUK GECESİ BU SENE NE ZAMAN?

Kışın en soğuk gecesinde düzenlenen Bocuk Gecesi bu sene 18 Ocak cumartesi günü yapıldı.