Hayrettin Karaca kimdir? TEMA Vakfı Başkanı Hayrettin Karaca sevenlerini yasa boğdu

Hayrettin Karaca, Türk çevre hareketinin büyük babası olarak biliniyordu. Başarılı bir iş adamı ve çevre koruma uzmanı olarak Türkiye'de çevre koruma konusunda lider bir eğitimci ve aktivist olmuştur. Kurduğu çevre temelli TEMA Vakfı toprak ve doğal yaşam alanlarını korumak için ülke çapında bir hareket oluşturdu.

İŞADAMLIĞINDAN ÇEVRECİ AKTİVİSTLİĞE

4 Nisan 1922'de doğan Hayrettin Karaca, başarılı bir tekstil işi kurdu. 1970'lerde Türkiye'yi dolaştı ve genel olarak çevresel bozulmalar ve özellikle toprak erozyonu konusunda endişeleri üzerine çalışmalar başlattı.

Gezileri sırasında ülkenin dört bir yanında endişe verici işaretler gördü. Çeşitli bitki türleri soyu tükeniyordu, otlak arazileri yok ediliyordu, tarlalar için açık alana ormanlar kesiliyordu. Aşırı gübreleme, aşırı sulama, tarım ilaçlarının gelişigüzel kullanımı ve verimsiz tarım teknikleri toprak erozyonuna yol açtı. Karaca sessiz kalamayacağını fark etti ve durumu belgelemeye ve yetkilileri ve halkı Türkiye'nin doğasının tehditleri konusunda uyarmaya başladı.

1980 yılında Hayrettin Karaca, bugün 14.000'den fazla tür, alttür, ağaç çeşidi ve 3.800 otsu bitki ve çok yıllık diğer türlerin bulunduğu Yalova'daki arazisinde bir arboretum kurdu. Karaca Arboretumu, Türkiye'nin nesli tükenmekte olan endemik bitki türlerinin yerinde üreme alanı haline gelmiştir ve halka açıktır.

TEMA Vakfı ve faaliyetleri

Bugün erozyon (şiddetli veya ılımlı) Türkiye'nin kara alanının% 90'ını etkilemektedir; Yıllık 750 milyon ton üst toprak temizlenir. Endüstriyel ve kentsel genişleme tarım arazilerinde gerçekleşir. Ormansızlaşma, meşe ormanları kesilip yerini çamlarla değiştirdiğinden ya da hiç geçmediğinden hızlanmaya devam ediyor. Çevresel bozulma tarımsal üretkenliği azaltır ve kırdan kente göçü hızlandırır. Aynı zamanda Türkiye'nin son derece yüksek biyolojik çeşitliliği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır (3.000'i endemik olan 10.000 bitki türü ile).

1992 yılında, başka bir işadamı olan Nihat Gökyiğit ile birlikte Karaca, TEMA Vakfı'nı kurdu. Misyonu, özellikle toprak erozyonu, ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilik kaybı ve iklim değişikliği gibi çevre sorunları hakkında halkın bilinçlendirilmesidir. TEMA, hükümet ve iş uygulamalarını etkilemek için çok sayıda girişim başlattı.

1992 yılında kuruluşundan bu yana TEMA Vakfı, ülke genelinde sürdürülebilir kırsal kalkınma, ağaçlandırma, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir arazi yönetimi konularında 150 civarında gösteri projesi tasarladı ve yürüttü.

Bunlar arasında 81 İlde 81 Orman Projesi, Ülkem İçin Ormanlar Projesi, Sakin Ağaçlara Aşk Projesi ve birçok anıt orman projesi bulunmaktadır. Toplamda, TEMA on milyondan fazla fide dikti.