Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Herkes bu ilanı konuşuyor! 33 yıldır eş bulamayınca...

Herkes bu ilanı konuşuyor! 33 yıldır eş bulamayınca...

’de ‘Yalnızlık Allah’a mahsustur’ diyen 62 yaşındaki , 33 yıldır hayırlı bir kısmet bulamayınca çareyi gazeteye ilan vermekte buldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.1.2020 11:38 ABONE OL

Edirne'de memur olarak çalıştıktan sonra emekli olan 62 yaşındaki Abdullah Seyhan, eşinin hayatını kaybetmesinin ardından 33 yıldır yalnız yaşıyor.
Seyhan, yalnızlığın kendisine çok zor geldiği için gazeteye "Edirne'de devlet emeklisi 62 yaşında 33 yıldır yalnız yaşayan dul bekar beyim. Sıcak yuva kurmak dileğimdir. Maddi ve manevi beklentisi olmayan, vicdan sahibi olan ciddi hanımefendiler tercihimdir. Aramanızı arz ederim" sözleriyle ilan verdiğini söyledi.
"Memurken talip olanlar vardı ama evlenmedim. Yalnızlık Allah'a mahsustur, dört duvar arasında yalnız oturuyorum" diyerek artık yalnızlığın canına tak ettiğini ifade eden Seyhan, "Emekli maaşım var kirada oturan birisiyim, başkada bir gelirim birikimim yok. Hayat arkadaşı eş arıyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Herkes bu ilanı konuşuyor! 33 yıldır eş bulamayınca...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN