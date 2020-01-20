İstanbul'da hareketli dakikalar! Borçlu olduğu adamı vurdu...
Beylikdüzü'nde bir kişi borçlu olduğu kişiyi cadde ortasında bacağından silahla vurarak yaraladı. Saldırgan o sırada, olay yerinden geçen polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı kaldırıma oturdu, ambulans bekledi.
Giriş Tarihi: 20.1.2020 16:25Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 16:29ABONE OL
Olay saat 13.30 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa D. alacaklı olduğu Murat Ü. (54) ile tartışmaya başladı. Murat Ü. yanındaki silahı çıkararak Mustafa D.'ye ateş etmeye başladı.