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'da hareketli dakikalar! Borçlu olduğu adamı vurdu...

Beylikdüzü'nde bir kişi borçlu olduğu kişiyi cadde ortasında bacağından silahla vurarak yaraladı. Saldırgan o sırada, olay yerinden geçen polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı kaldırıma oturdu, ambulans bekledi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.1.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 16:29 ABONE OL
İstanbul'da hareketli dakikalar! Borçlu olduğu adamı vurdu...

Olay saat 13.30 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa D. alacaklı olduğu Murat Ü. (54) ile tartışmaya başladı. Murat Ü. yanındaki silahı çıkararak Mustafa D.'ye ateş etmeye başladı.

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İstanbul'da hareketli dakikalar! Borçlu olduğu adamı vurdu...
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