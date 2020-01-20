İstanbul'da hareketli dakikalar! Borçlu olduğu adamı vurdu...

Olay saat 13.30 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa D. alacaklı olduğu Murat Ü. (54) ile tartışmaya başladı. Murat Ü. yanındaki silahı çıkararak Mustafa D.'ye ateş etmeye başladı.