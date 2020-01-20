Kalan borcunu ödemeyen adamı öldüresiye dövüp, kadın iç çamaşırı giydirdiler

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava dosyasında 12 kişi şikâyetçi olarak yer alıyor. Dava dosyasına göre, bir çok kişinin şikâyeti sonrası Emirhan Döner (31) ve kardeşi Turhan Döner'in (36) başında bulunduğu örgüte yönelik teknik takip kararları alındı. Örgüt üyelerinin hemen her adımı kayda girdi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen Mart ayında yaptığı operasyon sonrası gözaltına alınan 28 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Hazırlanan 82 sayfalık iddianamede, örgüt üyelerinin işlediği iddia edilen 15 ayrı eylemden bir bölümüne ilişkin şu ayrıntılar yer aldı:

ELLERİ BAĞLI BAGAJA KONULDU

İşçi olarak çalışan Bekir İ. (26), 2 yıl önce öldürülen baba Faruk Döner'den 10 bin TL aldı. Bekir İ., aldığı parayı 13.500 TL ödeyeceğini söyledi. Bekir İ., 6 taksit halinde toplam 9 bin TL ödedi. Bu süreçte işten çıkarılınca kalan 4.500 TL'yi ödeyemedi. İ. ödeme güçlüğü çekince, örgüt tarafından sıkıştırılmaya başlandı.

Emirhan Döner, Bekir İ.'ye, Gürcistan'dan Türkiye'ye uyuşturucu kuryeliği yapmayı teklif etti. İ. bu teklifi kabul etmedi. Davaya konu olay ise 3 Temmuz 2017 akşamı yaşandı. Döner, İ.'yi, konuşmak için çağırdı. İ., görüşme yerine gittiğinde karşısında 4 kişi buldu. İlk anda Turhan Döner, İ.'ye yumruk attı. Yere düşen Bekir İ.'nin elleri, Şahin Akyüz ve İbrahim Yüzgüldü tarafından bağlandı. Bekir İ., elleri bağlı halde bir otomobilin bagajına konuldu. İ., 1 saatlik yolculuktan sonra Sultangazi Kent Ormanı'na götürüldü. Bagajdan çıkarılan İ. burada Emirhan Döner tarafından dövüldü. Yerde elleri bağlı halde olan İ.'nin dövülme anları Akyüz tarafından kaydedildi. Video kaydına İ.'nin "Ölüyorum" dediği yansıdı. (Hürriyet)