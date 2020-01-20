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'da korkutan ! 'nden son dakika açıklaması!

’da 3.6 büyüklüğünde korkutan meydana geldi. tarafından elde edilen son dakika verilerine göre, depremin derinliği 16.3 olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi tarafından sarsıntının saati 15.27 olarak açıklanırken; şiddetin ve derinliğin büyüklüğü korku yarattı. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 20 Ocak Yunanistan depremi Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması!

Giriş Tarihi: 20.1.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 16:01 ABONE OL
Yunanistan'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması!

Kandilli Rasathanesi dakika dakika olarak duyurulan son depremler verilerine göre, Yunanistan'da 3.6 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasına göre, depremin derinliği 16.3 olarak açıklandı. Yunanistan'da depremin enlemi 37.2575, boylamı ise 23.6818 olarak duyuruldu. İşte, Kandilli Rasathanesi'nden Yunanistan depremi son dakika açıklaması!

SON DEPREMLER: YUNANİSTAN'DA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda güncel verileri paylaşıyor. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte Yunanistan'daki deprem ve son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

EN SON DEPREM NEREDE OLDU? TIKLAYINIZ

Yunanistan depremi korku yaşattı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, depremin enlemi 37.2575 boylamı ise 23.6818 olarak duyuruldu. Yunanistan depremi 3.6 büyüklüğünde oldu.

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Yunanistan'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması!
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