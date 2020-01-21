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Adliyedeki intiharda takipsizlik kararı

İstanbul Çağlayan'daki 'nda eden İbrahim Özkan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Özkan’ı intihara yönlendiren bir delil olmadığı gibi cep telefonunda da intihar hakkında herhangi bir bilgi veya belgeye rastlanılmadı.

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Giriş Tarihi: 21.1.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 10:15 ABONE OL
Adliyedeki intiharda takipsizlik kararı

35 yaşındaki İbrahim Özkan, 7 Kasım günü öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nda 4. katta bulunan İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına girdi. 'Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak' suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan Özkan, daha sonra 7. kata çıkarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi. Burada bir süre duruşma listesini inceleyen Özkan, bir müddet ileri geri hamleler yapıp ardından katta bulunan korkuluklardan kendisini aşağıya attı. Adliyenin -3'üncü katındaki atrium alanına düşen İbrahim Özkan, adliyede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılsa da genç adam yaşamını yitirdi. Olay adliyede çok büyük paniğe yol açtı. Olay anını gören bir kadın baygınlık geçirdi.

EŞİ İFADE VERDİ

Yazar Seray Şahiner ile kısa bir süre önce evlendiği öğrenilen Özkan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Özkan'ın eşi Seray Şahiner'in ifadesi alındı. Eşinin hayat dolu biri olduğunu belirten yazar, intihar haberini duyduğunda şok geçirdiğini anlattı.

TAKİPSİZLİK

Adli Tıp Kurumu'nca genç adamın ölüm nedeninin genel beden travmasın olduğu belirtildi. İbrahim Özkan'ın cep telefonu bilirkişi tarafından incelendi. Yapılan incelemede genç adamın telefonunda intihara yönelik bir bilgi ve belge bulunamazken intihar yönlendiren veya teşvik eden bir durum tespit edilemedi. Savcılıkça yürütülen soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldı.

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Adliyedeki intiharda takipsizlik kararı
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