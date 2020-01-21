Denizbank çalışma saatleri listesi: Denizbank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 2020 Açılış ve kapanış saati

Denizbank, 1997 yılında hizmete başlamıştır. Sayısız personeli ve şubeleri ile milyonlarca kişiye hizmet sağlayan Denizbank'ın çalışma saatleri de arama motorunda sık sık araştırılan konular arasında yer almaktadır. Bankacılık işlemlerini sabah saatlerinden itibaren şubelere giderek halletmek isteyenler Denizbank saat kaçta açılıyor sorusunun cevabını ararken, akşam saatlerinde ise Denizbank saat kaçta kapanıyor sorusu yanıtını arıyor. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2020 çalışma saatleri listesine buradan ulaşabilirsiniz. Peki, Denizbank öğle arası ve akşam kaça kadar açık oluyor?

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Haftanın 5 günü hizmet veren Denizbank, mesaiye 09:00'da başlıyor. Bu saatten itibaren bankalara gelip, sıra numarası alarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

DENİZBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah açılış: 09:00

Denizbank şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sabah 09:00'da hizmet vermeye başlar. Hafta sonları ise Denizbank hizmet vermemektedir.

Öğle Arası: 12:30 – 13:30

Denizbank, 09:00'da başlayan mesainin ardından 12:30'da öğle arası yemek saati nedeniyle 1 saatlik hizmet sağlamamaktadır.

DENİZBANK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Denizbank şubeleri kapanış saatleri hemen hemen Türkiye'nin tüm şubelerinde 17:00'dir.

DENİZBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

Denizbank müşteri hizmetleri telefon numarası ise 0850 222 0800'dür. Bu numarayı arayarak bazı işlemlerinizi müşteri hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. İnternet bankacılığı ile de birçok hizmetten kolaylıkla faydalanabilirsiniz.

RESMİ TATİLLERDE DENİZBANK ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıdaki resmi tatillerde Denizbank ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.