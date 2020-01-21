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Hastane önüne yaralı bırakılan kişi öldü; 2 gözaltı

'da hastanenin önüne yaralı bırakılan ve doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Mehmet Demirhan'ı (46) tüfekle vurdukları öne sürülen Cüneyit S. ile Merve B., 'da yakalandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.1.2020 17:45 ABONE OL
Hastane önüne yaralı bırakılan kişi öldü; 2 gözaltı

Karaman'ın merkez Sakabaşı Mahallesi'ndeki özel hastane önüne, 18 Ocak Cumartesi günü araçla gelen kişiler, yaralıyı bırakıp, kaçtı. Sağlık görevlileri, yaralıyı fark edip, acil servise alarak, müdahale etti. Tüfekle karnından vurulduğu anlaşılan yaralı, ambulansla sevk edildiği Karaman Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin, Mehmet Demirhan olduğunu belirledi.

Araştırmasını derinleştiren polis, yaklaşık 400 saatlik mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede Demirhan'ı bırakıp, kaçan kişilerin, Cüneyit S. ve Merve B. olduğu belirlendi. Cüneyit S. ile Merve B., kaçtıkları Konya'da dün akşam, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, sorgusunun ardından bugün çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edildi.

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Hastane önüne yaralı bırakılan kişi öldü; 2 gözaltı
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