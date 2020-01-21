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İmzasını çalıştı benzeriyle dolandırdı

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
İmzasını çalıştı benzeriyle dolandırdı
İşadamı Fatih Dural'ın kurbanı olduğu akılalmaz dolandırıcılık olayının detayları şaşkınlık yarattı. Geçtiğimiz yıl 16 Mayıs'ta bir kamu bankasının İstanbul Küçükçekmece'deki Cennet Mahallesi Şubesi'nde yaşanan olayda, dolandırıcılar işadamı Dural'ın hesabındaki 800 bin doları çekti. Dolandırıcılar Gürcan Kuş, Fatih Dural'a ait sahte kimliği kullanan Şenel Tuncer ile onlara yardım ettiği ileri sürülen bankacı Latife Sönmez'in yargılandığı davanın iddianamesine göre Fatih Dural adına sahte kimlik hazırlayan dolandırıcılar, bu kimlikle bir de telefon hattı aldı. Olay günü banka tarafından Dural'a yapılan tüm aramalar da bu sahte hatta iletildi. Sahte kimlikle işadamı Fatih Dural'ın yerine geçen ve Dural'a benzerliğiyle dikkat çeken sanık Şenel Tuncer ise olaydan önce bir hafta süreyle Fatih Dural'ın imzasını çalıştığını söyledi.
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İmzasını çalıştı benzeriyle dolandırdı
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