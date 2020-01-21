Microsoft, Xbox oyunlarını Android'de oynamaya yarayan özelliğini yayınladı!

Xbox'ın Kontrol Akışı özelliği ABD ve İngiltere'de test amaçlı yayınlanmıştı. Microsoft şimdi de bu özelliği, dünyadaki tüm kullanıcıların erişimine sundu.Belirtilen özellik şu an için sadece geliştiricilere yani Insider'lara açtı. Fakat tüm kullanıcılar betayı kullanabiliyor. Yani herhangi bir erişim kısıtlaması bulunmuyor.

Microsoft'un yeni özelliğini kullanmak için, Xbox Insider olmanız gerekiyor. Ayrıca Xbox One konsolunuzu Güncelleme Önizleme Döngüleri'nden birine kaydetmelisiniz.

Xbox oyunlarını Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda oynamak için ihtiyacınız olan şeyler:

Android 6.0 veya üstü mobil cihazlar (Bluetooth 4.0 gerektiriyor)

Bluetooth özellikli Xbox One kontrol cihazı

Xbox hesabı ve yüksek hızlı internet

10 Mbps indirme / 4,75 Mbps yükleme bant genişliğini destekleyen bir Wi-Fi veya mobil veri bağlantısı

125 ms veya daha düşük ağ gecikmesi (60 ms önerilir)

Konsolun güç ayarı 'Anında Açılış' olmalı