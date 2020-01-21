Nişanlısının annesini vuran damat adayına müebbet hapis istemi

Araç kiralama şirketi işleten Berk Bayraktar,(26) nişanlısı Gamze Ç.'nin annesi Güler Y.'yi (40) telefonla arayarak, nişanlısının kendi yanında kalmasını istedi. Nişanlısının annesi kabul etmeyince aralarında tartışma çıktı. Telefondaki tartışma küfürlü kavgaya dönüştü. Berk Bayraktar, Güler Y.'ye, "Bekleyin oraya geliyorum" diyerek telefonu kapattı.

NİŞANLISININ ANNESİNİ VURDU

Telefonda yaşanan tartışma sonrası nişanlısının oturduğu ikamete giden Berk Bayraktar aracın içinden peş peşe ateş ederek Güler Y.'yi ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Güler Y., hastaneye kaldırılarak yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

KEŞAN'DA GÖZALTINA ALINDI

Gaziosmanpaşa Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Berk Bayraktar'ın içinden ateş açtığı aracı üvey babası Özkan Dervişoğlu'nun kullandığını belirledi. Ekipler, Berk Bayraktar'ın üvey babası Özkan Dervişoğlu ile Keşan'a kaçtıklarını, bir evde gizlendiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Bayraktar ve Dervişoğlu'nu Keşan'da gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Berk Bayraktar, nişanlısının annesiyle aralarında yaşanan tartışma nedeniyle olayın yaşandığını itiraf etti. Olayda kullandığı silahın yerini de polise söyledi. Polis olayda kullanan silahı bulurken, evinde yapılan aramada da bir silah daha ele geçti. Berk Bayraktar ve Özkan Dervişoğlu, Emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Berk Bayraktar hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede yaşanan silahlı saldırı şöyle anlatıldı: Berk Bayraktar evlenmek üzere olan nişanlısı Gamze Ç. ve ailesi ile yemek yedikleri sırada tartışmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma gece saatlerine kadar devam etti. Telefonla devam eden tartışma sırasında karşılıklı küfürleşen taraflardan Berk Bayraktar nişanlısının oturduğu ikamete üvey babası ile giderek Güler Y. ve Cuma Y.'ye doğru elinde bulunan silahla ateş etti.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Saldırı sonrası can güvenliği endişesi iddiasıyla Edirne'nin Keşan ilçesine giden Bayraktar burada gözaltına alındı. Cuma Y. tarafından öldürülme tehditlerinden dolayı eylemi gerçekleştiren genç adam kimseyi yaralama yâda öldürme kastının olmadığını ifade etse de savcılık Bayraktar'ın 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'Ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarını işlediği gerekçesiyle müebbet hapsini istedi. Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.