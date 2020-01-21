Toprak Dede Hayrettin Karaca yaşamını yitirdi

BUGÜN NELER OLDU

TEMA Vakfı Onursal Başkanı nam-ı diğer 'Toprak Dede' Hayrettin Karaca, Yalova'daki evinde önceki gün 97 yaşında yaşamını yitirdi.Doğaya adanmış bir yaşamdı onunki. Geride milyonlarca tohumu, fidanı, ağacı ve çevre bilincini gelecek kuşaklara miras olarak bıraktı. Karaca "Alternatif Nobel" ödülüne layık görülmüş, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da 'Orman Kahramanı' seçilmişti.Karaca 4 Nisan 1922'de Balıkesir Bandırma'da doğdu. Kırım muhaciri bir ailenin oğluydu. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin işi olan Karaca Firması'nın başına geçti. Karaca 50'li yaşlarında, Türkiye'nin ilk özel arboretumunu (ağaç parkı) kurdu ve yurtiçi-yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi ve bağlantılar kurdu. TEMA'yı neredeyse 1 milyon gönüllüye ulaştırdı.Karaca, hep kırmızı bir kazak giyiyordu. Nedenini ise verdiği röportajlarında şöyle açıklıyordu: Param var ama tüketmeye hakkım yok. Fazladan aldığınız her bir tüketim malzemesinin doğaya bedeli var.TBMM Onur Ödülü'nün de sahibi olan Karaca bugün öğle namazının ardından Fatih Camisi'nden uğurlanacak.