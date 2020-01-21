Yasin Suresi ne zaman ve nerede inmiştir? Yasin Suresi kaç ayettir?

Yasin Suresi, adını ilk âyeti oluşturan "Yâ-Sîn" harflerinden almıştır. İslam âlemi için mühim bir yere sahip olan sure, Hz. Peygamber'i yalanlayan Kureyş kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler, Allah'ın birliğini ve kudretini gösteren deliller, vahiy öldükten sonra dirilme, İnsanın ahlâkî sorumlulukları, hesap ve ceza konu edilmektedir. Kuran'ın kalbi olarak tanımlanan Yasin suresi ne zaman, nerede inmiştir ve kaç ayettir?

YASİN SURESİ NE ZAMAN İNMİŞTİR VE KAÇ AYETTİR?

Yasin Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Adını ise ilk âyeti oluşturan "Yâ-Sîn" harflerinden almıştır. Yasin suresinde başlıca Hz. Peygamber'i yalanlayan Kureyş kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler, Allah'ın birliğini ve kudretini gösteren deliller, vahiy öldükten sonra dirilme, İnsanın ahlâkî sorumlulukları, hesap ve ceza konu edilmiştir.

YASİN SURESİ TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU! YASİN SURESİ DUASI VE MEALİ

YASİN SURESİNİN FAZİLETİ

Hadis kaynaklarında Hz. Peygamber'den Yâsîn sûresinin faziletine dair nakledilmiş sözler yer almıştır.

O sözlerden bir tanesi şöyledir;

"Her şeyin bir kalbi vardır; Kur'an'ın kalbi de Yâsîn'dir" (Tirmizî, "Fezâilü'lKur'ân", 7; Dârimî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 21; krş. Müsned, V, 26.

İbn Abbas'ın da bu sûrenin son âyeti hakkında "Yâsîn'in ve onu okumanın niçin bu kadar faziletli olduğunu bilmiyordum; meğer bu âyetten dolayı imiş" dediği nakledilir (Zemahşerî, III, 294-295).

Hadislerin sıhhat durumu tartışmalı olmakla beraber, öteden beri İslâm âlimleri Resûlullah'ın bu sûreye özel bir ilgi gösterdiği kanaatini taşımışlar ve müslümanlar da Kur'an tilâvetinde ona ayrı bir yer vermişlerdir. Bu nedenle Yâsîn sûresi için özel tefsirler kaleme alınmıştır (Ölülere Yâsîn okunmasıyla ilgili hadiste "ölmek üzere olanlar"ın kastedildiği kanaati hâkim olmuştur. Bunu öldükten sonra veya ölünün kabri başında okunacağı şeklinde anlayanlar da vardır, bk. Elmalılı, VI, 4004).