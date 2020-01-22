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Anlaşmalı boşandı çocuklarının önünde öldürdü

Bir süre önce anlaşmalı olarak boşandığı eşiyle tartışan Nihat Ç., dehşet saçtı. Nihat Ç., eski eşini 4 çocuğunun gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Anlaşmalı boşandı çocuklarının önünde öldürdü

Kırşehir'de Nihat Ç., bir süre önce anlaşmalı olarak boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam ettiği 4 çocuğunun annesi Alev Ergin'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.



Kırşehir'de keresteci Nihat Ç. (47), bir süre önce anlaşmalı olarak boşandığı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği Alev Ergin (45) ile Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evde, dün akşam henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat Ç., yatak odasında bulunan pompalı tüfeği alıp, çocuklarının gözü önünde Alev Ergin'e ateş açtı. Nihat Ç. daha sonra tüfekle birlikte kaçarken, çocukları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Alev Ergin'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak Ergin, doktorların tüm müdahasine rağmen hayatını kaybetti.
Olaydan sonra kaçan Nihat Ç. ise yaklaşık 16 saat sonra şehir merkezinde saklandığı evde yakalandı.

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Anlaşmalı boşandı çocuklarının önünde öldürdü
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