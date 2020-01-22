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Soylu 'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi 'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.1.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 16:57 ABONE OL
İçişleri Bakanı Soylu Abdülkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Helikopterle Mardin'den Bitlis'in Güroymak ilçesine gelen Bakan Soylu, ilçenin Nurtepe Mahallesi'ndeki Muhammed Hafid Efendi Erkek Yatılı Kur'an Kursuna gitti.

Burada ailenin büyükleri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Soylu, Çevik'in yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu, dua etti.

Bakan Soylu, dışarıda taziye için gelen vatandaşları selamlayarak, "Cümleten başınız sağolsun. Allah sabır versin. Allah cenneti ve cemali ile müşerref etsin. Vakarınıza çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun." dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler ile Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Soylu, buradan helikopterle Muş'a hareket etti.

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İçişleri Bakanı Soylu Abdülkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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