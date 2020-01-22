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Valisi Ahmet Deniz: "Birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok"

Valisi Ahmet Deniz Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen depremle ilgili "Çeltikçi Mahallesinde bir kaç evin yıkıldı bilgisi var yaralı yok" dedi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.1.2020 23:01 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 23:37 ABONE OL
Manisa Valisi Ahmet Deniz: Birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok

Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre ilçenin Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı, yaralının olmadığı bilgisinin geldiğini belirtti.

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AA muhabirine açıklama yapan Deniz, kentte korku yaratan deprem sonrası AFAD koordinasyonunda tüm ekiplerin sahada inceleme yürüttüğünü belirtti.

Vali Deniz, "Şu ana kadar alınan bilgiye göre Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok. Araştırma devam ediyor" dedi.

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'nin Muhtarı Nurettin Yıldız ise "Şu anda köyde her şey normal. Ama bir hayvan damının duvarı yıkılmış. Bir daha kontrol edeceğiz. Benim odanın birisinin duvarları çatlamış." diye konuştu.

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Manisa Valisi Ahmet Deniz: "Birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok"
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