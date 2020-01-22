Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Müge Anlı vahşice katledilen Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili son dakika detaylarını aktardı! Pınar Kaynak'ın katili kim?

vahşice katledilen cinayeti ile ilgili detaylarını aktardı! Pınar Kaynak'ın katili kim?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programlarından bir cinayeti daha aydınlatıyor. isimli genç kadının cinayetine ilişkin detayları programda aktarırken izleyiciler konuya yoğun ilgi gösterdi. 'da 3 yıl önce işlenen Pınar Kaynak cinayetine ilişkin genç kadının babası Mehmet Kaynak, kızının katillerinin bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. 15 Ağustos 2017 yılında meydana gelen olayda; bölgedeki eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından çıplak kadın cesedi bulunmuştu. Başı taşla ezilerek ve göğsüne bıçak saplanarak öldürülen Pınar Kaynak cinayeti hakkında detaylarını Müge Anlı canlı yayında aktarıyor. İşte Müge Anlı Pınar Kaynak cinayetine ilişkin son dakika ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 22.1.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 12:17 ABONE OL
Müge Anlı vahşice katledilen Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili son dakika detaylarını aktardı! Pınar Kaynak'ın katili kim?

Türkiye'nin gündemini sarsan cinayetleri aydınlatan bu sefer cinayeti ile ilgili detaylarını programda aktarıyor. 15 Ağustos 2017 yılında Çukurçayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tecavüz edilerek kafasına taşla vurulup bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen Pınar Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak kızının katillerinin bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. Olay ile ilgili 2 kişi tutuklanmıştı. 1. Ağır Ceza Mahkemesinde olayla ilgili haklarında "Kasten öldürme" suçundan dava açılarak tutuklu yargılanan N.B (37) ve A.K (30) için mahkeme heyeti, Adlı Tıp Kurumu Başkanlığından gelen ek rapor doğrultusunda maktulün anal ve vajinal bölgelerinde tespit edilen meni örneklerinin sanıklara ait olmadığının tespit edildiğini ve bu nedenle faillerinin başkaları olabileceğinden mevcut delil durumlarının değişmesi gözetilerek sanıkları adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vermişti. Müge Anlı Pınar Kaynak cinayetine ilişkin son dakika detaylarını programda aktaracak.

PINAR KAYNAK'IN KATİLLERİ KİM?

Müge Anlı Pınar Kaynak cinayetine ilişkin son dakika detaylarını programda aktarıyor. Trabzon'da işlenen cinayetin ardından genç kadının babası kızının katillerinin bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Konu ile ilgili detaylar teker teker gelirken son dakika detayları da belli oluyor. Buna göre; Pınar Kaynak cinayetinde son durum nedir? Genç kadının katilleri kimler?

İşte ayrıntılar!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Müge Anlı vahşice katledilen Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili son dakika detaylarını aktardı! Pınar Kaynak'ın katili kim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN