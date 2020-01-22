Müge Anlı vahşice katledilen Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili son dakika detaylarını aktardı! Pınar Kaynak'ın katili kim?

Türkiye'nin gündemini sarsan cinayetleri aydınlatan Müge Anlı bu sefer Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili son dakika detaylarını programda aktarıyor. 15 Ağustos 2017 yılında Çukurçayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tecavüz edilerek kafasına taşla vurulup bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen Pınar Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak kızının katillerinin bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. Olay ile ilgili 2 kişi tutuklanmıştı. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde olayla ilgili haklarında "Kasten öldürme" suçundan dava açılarak tutuklu yargılanan N.B (37) ve A.K (30) için mahkeme heyeti, Adlı Tıp Kurumu Başkanlığından gelen ek rapor doğrultusunda maktulün anal ve vajinal bölgelerinde tespit edilen meni örneklerinin sanıklara ait olmadığının tespit edildiğini ve bu nedenle faillerinin başkaları olabileceğinden mevcut delil durumlarının değişmesi gözetilerek sanıkları adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vermişti. Müge Anlı Pınar Kaynak cinayetine ilişkin son dakika detaylarını programda aktaracak.

PINAR KAYNAK'IN KATİLLERİ KİM?

Müge Anlı Pınar Kaynak cinayetine ilişkin son dakika detaylarını programda aktarıyor. Trabzon'da işlenen cinayetin ardından genç kadının babası kızının katillerinin bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Konu ile ilgili detaylar teker teker gelirken son dakika detayları da belli oluyor. Buna göre; Pınar Kaynak cinayetinde son durum nedir? Genç kadının katilleri kimler?

İşte ayrıntılar!