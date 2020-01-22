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ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI - 22 Ocak sorgulama ekranı burada!

SONUÇLARI AÇIKLANDI! Şans oyunu severler tarafından sıkı bir şekilde takip edilen bu hafta 970. kez gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyenin devir etmesinden dolayı Ankara’da noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişe bu hafta rağbet oldukça fazlaydı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta 5+1 bilen olmamış ve 900.665,15 TL büyük ikramiye bu haftaya devir etmişti. Peki, Şans Topu’nda bu akşam kazandıran numaralar hangisi? Haberimizin içerisinden Şans Topu çekiliş sonuçlarına ulaşabilir, 22 Ocak MPİ Şans Topu bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 22.1.2020 21:57 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 21:57 ABONE OL
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI - 22 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada!

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU! Bu akşam saatler 21.15'i gösterdiğinde çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'na ilgi bayağı yüksek oldu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta 5+1 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye olan 900.665,15 TL bu haftaya devretmişti. Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş neticesinde bugünün sonuçları belli oldu. Haberimizin içerisinden Şans Topu çekiliş sonuçlarına ulaşabilir, 22 Ocak MPİ Şans Topu bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 22 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 22 Ocak 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve akabinde sonuçlar açıklanacak.

İlgili sonuçlar belli olur olmaz MPİ bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelden hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI - 22 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada!
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