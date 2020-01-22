Son dakika haberi: Sıklıkla tüketiyoruz, korkutan açıklama geldi: Dönerde çamaşır suyu ve sabun yağı...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıkladığı tağşiş ve taklit ürünler listesinin yankıları devam ederken korkutan bir son dakika açıklaması da döner hakkında yapıldı. UDOFED kısaltması ile bilinen Uluslararası Döner Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Mercan, sıklıkla tüketilen tavuk/et dönerler hakkında önemli açıklamalar kaydetti. Mercan, son zamanlarda ucuz dönercilerin ülke geneline virüs gibi yayıldığını belirtirken, bunların halk sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

DÖNERDE AKILALMAZ YÖNTEM: ÇAMAŞIR SUYU VE SABUN YAĞI...

Mercan, ucuz dönercilerin kullandığı yağların sabun sanayisinde tercih edildiğini ifade etti ve tüyler ürperten çamaşır suyu yöntemini de açıkladı. İşte, korkutan açıklamanın ve son dakika haberinin detayları...