Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Sıklıkla tüketiyoruz, korkutan açıklama geldi: Dönerde çamaşır suyu ve sabun yağı...

haberi: Sıklıkla tüketiyoruz, korkutan açıklama geldi: Dönerde çamaşır suyu ve sabun yağı...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan tağşiş ve taklit ürünler listesi hâlâ konuşulurken, hemen hemen her gün tükettiğimiz bir gıda ürünü hakkında daha korkutan açıklaması yapıldı. Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, son zamanlarda ülke geneline yayılan ve sağlığı tehdit eden ucuz dönerciler hakkında çarpıcı sözler kullandı. Mercan, ucuz dönercilerin kullandığı yağın sabunlarda tercih edildiğini söylerken tüyler ürperten çamaşır suyu yöntemini de açıkladı. İşte, yapılan o açıklama ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 22.1.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 10:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Sıklıkla tüketiyoruz, korkutan açıklama geldi: Dönerde çamaşır suyu ve sabun yağı...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıkladığı tağşiş ve taklit ürünler listesinin yankıları devam ederken korkutan bir açıklaması da döner hakkında yapıldı. UDOFED kısaltması ile bilinen Uluslararası Döner Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Mercan, sıklıkla tüketilen tavuk/et dönerler hakkında önemli açıklamalar kaydetti. Mercan, son zamanlarda ucuz dönercilerin ülke geneline virüs gibi yayıldığını belirtirken, bunların halk sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

DÖNERDE AKILALMAZ YÖNTEM: ÇAMAŞIR SUYU VE SABUN YAĞI...

Mercan, ucuz dönercilerin kullandığı yağların sabun sanayisinde tercih edildiğini ifade etti ve tüyler ürperten çamaşır suyu yöntemini de açıkladı. İşte, korkutan açıklamanın ve son dakika haberinin detayları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Sıklıkla tüketiyoruz, korkutan açıklama geldi: Dönerde çamaşır suyu ve sabun yağı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN