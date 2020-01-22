Türkiye’de iki grip virüsü aynı anda aktif

Mevsimsel grip heryıl tüm dünyadaciddi sayıda klinik hastalığa sebebiyetveren, özellikle risk gruplarındaölüme bile neden olabilen bir hastalık.Ülkemizde de grip vakaları arttı. Ancakuzmanlar, bu artışı mevsim normallerindediye yorumlarken, bu yıl hemİnfluenza A hem de İnfluenza B virisününaynı anda görüldüğüne dikkat çekiyor.Ve uzmanlar "Mutlaka grip aşısıyaptırın. Aşı yüksek koruma içeriyor"diye de uyarıyor.Grip Bilim Kurulu, son olarak 8 Ocak'ta toplanarak raporunu hazırladı. Buna göre, bu yıl ülkemizde dolaşımda olan grip virüslerinin yarısı influenza A (H1N1) tipinde. Vaka sayıları ve artış hızı geçen yıllarla benzer oranda seyrediyor. Rapora göre virüs tipleri ve pozitiflik oranlarında olağanüstü bir durum söz konusu değil. Sağlık Bakanlığı açıklamasında "İlaç Takip Sistemi (İTS) rakamlarına göre antiviral ilaçların eczane, depo ve üretici firmalardaki sayılarına bakıldığında; şurup formunda 235 bin kutu; tablet formunda ise 790 bin kutu ilaç mevcut. Sağlık Bakanlığı depolarındaki 600 bin kutu ilaçla beraber toplam 1 milyon 625 bin kutu ilaç bulunuyor. Hastalarımıza yetecek miktarda ilaç mevcuttur" denildi. Grip Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara "Bu yıl diğer senelerden farklı olarak hem İnfluenza A hem de İnfluenza B virisü aynı anda görülüyor. Ancak Türkiye'de grip vakalarında majör bir değişiklik yok" dedi.İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Grip mevsim normallerinde seyrediyor. İstanbul'da bir grip salgını yok" dedi. Sağlık Bakanlığı geçen hafta İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatmıştı.İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz "Bu aylar gribin arttığı aylar. Şu ana kadar mevsim normallerinin üzerinde bir artış yok. Grip aşısı olunmadıysa hala olunabilir. Sağlıklı beslenilmeli" dedi.

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