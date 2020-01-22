Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten son dakika Manisa depremi açıklaması! ‘5.6’lık depremin ardından…’

Manisa'da yaşanan 5.4 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere ülkemiz deprem kuşağında bulunuyor ve bu tarz depremlerin gerçekleşmesi uzmanlar tarafından normal olarak karşılanıyor. Bugün Manisa'da yaşanan sarsıntının ardından pek çok deprem uzmanı açıklamalarda bulunurken, konuyla ilgili dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu deprem araştırma şirketi Ditrianum'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan bu açıklamaları da dünyaca ünlü deprem uzmanı sosyal medya hesabından paylaşarak doğruladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

MANİSA DEPREMİNİN ARDINDAN DÜNYACA ÜNLÜ FRANK HOOGERBEETS'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!

Haberimizin ilerleyen sayfalarından deprem araştırma şirketinin ve Frank Hogerbeets'in açıklamaları bulabilirsiniz…