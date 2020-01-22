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Ünlü uzmanı Frank Hoogerbeets’ten depremi açıklaması! ‘5.6’lık depremin ardından…’

Bugün saatler 22.22’yi gösterdiğinde ’nın Akhisar ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı ile ilgili valiliklerden açıklamalar gelirken, sarsıntı başta İzmir ve İstanbul olmak üzere pek çok ilde yoğun bir şekilde hissedildi. Deprem söz konusu olduğunda akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’in sahibi olduğu çalışma şirketi Ditrianum’dan az önce açıklama geldi. Frank Hogerbeets’te bu paylaşımı sosyal medya üzerinden doğruladı. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 23.1.2020 00:16 ABONE OL
Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten son dakika Manisa depremi açıklaması! ‘5.6’lık depremin ardından…’

'da yaşanan 5.4 büyüklüğündeki paniğe neden olurken, konuyla ilgili gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere ülkemiz deprem kuşağında bulunuyor ve bu tarz depremlerin gerçekleşmesi uzmanlar tarafından normal olarak karşılanıyor. Bugün Manisa'da yaşanan sarsıntının ardından pek çok deprem uzmanı açıklamalarda bulunurken, konuyla ilgili dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu deprem araştırma şirketi Ditrianum'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan bu açıklamaları da dünyaca ünlü deprem uzmanı sosyal medya hesabından paylaşarak doğruladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

MANİSA DEPREMİNİN ARDINDAN DÜNYACA ÜNLÜ FRANK HOOGERBEETS'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!

Haberimizin ilerleyen sayfalarından deprem araştırma şirketinin ve Frank Hogerbeets'in açıklamaları bulabilirsiniz…

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Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten son dakika Manisa depremi açıklaması! ‘5.6’lık depremin ardından…’
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