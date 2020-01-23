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22 Ocak sonuçları MPİ ile hızlı sorgula! İşte ve kazandıran numaralar...

Şans oyunu severler tarafından merak edilen her haftanın Çarşamba günlerinde çekilen sonuçları MPİ tarafından açıklandı. Her çekilişte büyük ödülün yanı sıra pek çok kişiye kazandıran çekilişte büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığı ilgilenen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Öte yandan çekiliş sonuçlarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 22 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçlarını ve sorgulama ekranını araştırıyor. En güncel ve haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. İşte 22 Ocak MPİ sonuçları ve sorgulama ekranı

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22 Ocak Şans topu sonuçları MPİ ile hızlı sorgula! İşte Milli Piyango Şans topu çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar...

Milli Piyango İdaresi tarafında her haftanın Çarşamba günlerinde düzenlenen Şans topu çekiliş sonuçları ile birlikte büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belirleniyor. Geçtiğimiz çekilişte de kazandırmaya devam eden idare dün akşam çekilen çekilişi de duyurdu. Diğer yandan sonuçları öğrenmek ve biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar arama motorlarında 22 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı ile ilgili yoğun araştırmalarını sürdürüyor. İşte 22 Ocak MPİ Şans topu sonuçları ile bilet sorgulama ekranı…

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ 22 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI!

Milli Piyango İdaresi tarafından şans topu çekiliş sonuçları gerçtiğimiz akşam açıklandı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi, 939 bin 215 lira ikramiye kazandı. Haberimizin devamından 22 Ocak Kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz...

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22 Ocak Şans topu sonuçları MPİ ile hızlı sorgula! İşte Milli Piyango Şans topu çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar...
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