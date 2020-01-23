Bedelli Askerlik yerleri ne zaman belli oluyor, açıklandı mı? 2000/1 tertip uzun dönem şubat celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2020 yılının ilk asker alımları Şubat celbi ile birlikte gerçekleşecek. Vatani görevini heyecanla yerine getirmeyi bekleyen vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. 2000/1 tertip olan on binlerce yurttaşın askerlik yerleri için eri sayım devam ederken, MSB tarafından gelecek açıklama sonrası adaylar, E Devlet üzerinden celp yerlerini öğrenebilirler. Peki, 2000/1 tertip uzun dönem er yükümlüleri için 2020 Şubat celbi ile bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Haberimizin içerisinden E Devlet sorgulama sayfası ile 2000/1 tertipler acemi birlikte ve sevk tarihi gibi detayları bulabilir, askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını öğrenebilirsiniz…

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLUYOR! BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI? ŞUBAT CELBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Öte yandan, merak edilen bir diğer konu durumunda olan 2020 bedelli askerlik yerleri de bu celp dönemi ile beraber belli olacak. MSB tarafından yapılacak olan açıklamanın ardından E Devlet sorgulama sayfası üzerinden sevk yerlerini sorgulayabilecekler. Böylelikle, bu yıl içerisinde bedelli askerlik görevinin nerede ve hangi tarihte yapılacağı öğrenilebilecek.

2000/1 TERTİP UZUN DÖNEM ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizden, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bilgileri ve E Devlet sorgulama sayfası ile 2000/1 tertip Şubat celbi ve bedelli askerlik yerleri hakkında son durumu öğrenebilirsiniz.