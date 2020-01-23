Bolu'da korkunç olay! Tartıştığı arkadaşını yakmıştı! Mahkeme kararını verdi

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğu kasten öldürmek' suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Fatih Alemdar, önceki duruşmalarda Burak Altundaş'ın kendisine saldırdığını, eşine tecavüz etmekle tehdit ettiğini iddia etti. Alemdar, bunun üzerine çıkan kavgada Altundaş'ı bıçaklayarak, öldürdüğünü söyledi.

''İSTEYEREK YAPTIĞIM OLAY DEĞİLDİR''

Bugün görülen karar duruşmasında savunma yapan Fatih Alemdar, "Ben geçmiş duruşmalardaki ifadelerimi tekrar ediyorum. Bu olay isteyerek yaptığım olay değildir. Pişmanım, takdir mahkemenindir" dedi.