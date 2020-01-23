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'da korkunç olay! Tartıştığı arkadaşını yakmıştı! Mahkeme kararını verdi

'da, tartıştığı arkadaşı Burak Altundaş'ı (17) bıçaklayarak, öldürdükten sonra menfezde yaktığı iddiasıyla tutuklu yargılanan  (25), ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.1.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 14:42 ABONE OL
Bolu'da korkunç olay! Tartıştığı arkadaşını yakmıştı! Mahkeme kararını verdi

Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğu kasten öldürmek' suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış cezası istemiyle dava açılan , önceki duruşmalarda Burak Altundaş'ın kendisine saldırdığını, eşine tecavüz etmekle tehdit ettiğini iddia etti. Alemdar, bunun üzerine çıkan kavgada Altundaş'ı bıçaklayarak, öldürdüğünü söyledi.

''İSTEYEREK YAPTIĞIM OLAY DEĞİLDİR''

Bugün görülen karar duruşmasında savunma yapan Fatih Alemdar, "Ben geçmiş duruşmalardaki ifadelerimi tekrar ediyorum. Bu olay isteyerek yaptığım olay değildir. Pişmanım, takdir mahkemenindir" dedi.

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Bolu'da korkunç olay! Tartıştığı arkadaşını yakmıştı! Mahkeme kararını verdi
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