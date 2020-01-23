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yapan yaralının yardımına hastane personeli koştu

'de yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otobüsü çarptı. Yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi yakında bulunan özel hastane personeli yaptı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.1.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 11:48 ABONE OL
Kaza yapan yaralının yardımına hastane personeli koştu

Kaza, önceki akşam saatlerinde Kağıthane Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen kişiye Mecidiyeköy-Topkapı seferini yapan İETT otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişi yaralandı. Yaralı için olay yerine ambulans çağrıldı. Vatandaşların yardımıyla yola yatırılan ve üzerine mont örtülen yaralının yardımına özel bir hastanenin personeli yetişti.

Sedye ile hemen yolun karşısındaki özel hastaneye kaldırılan yaralıya ilk müdahale yapıldı. Yaralı daha sonra sağlık ekiplerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaza yapan yaralının yardımına hastane personeli koştu
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