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Otomobil uçuruma yuvarlandı: Karı-koca hayatını kaybetti

’un Bulancak ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç yaklaşık 200 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. İlçenin Bayındır köyünde meydana gelen kazada, araçta bulunan karı-koca hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.1.2020 21:49 ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesi Bayındır köyü Arpacık mevkisinde saat 19.30 sıralarında, yoğun kar yağışının kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkan Hasan Deniz (56) idaresindeki 34 EP 7290 plakalı araç, uçurumdan yuvarlanarak dere yatağına düştü.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda araç sürücüsü Hasan Deniz (56) ve yanında bulunan eşi Sevim Deniz'in (52) hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Otomobil uçuruma yuvarlandı: Karı-koca hayatını kaybetti
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