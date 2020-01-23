Son dakika haberi: Kan donduran olayda sır perdesi aralandı! “Buji başlığını gevşettim ve…”

Kahramanmaraş'ta dün yaşanan korkunç olayda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dün gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana gelen kan donduran olayda sır perdesi aralandı. Öte yandan olayın ardından yakalanan şüphelinin verdiği ifadede kullandığı o sözler duyanları şoke etti. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken korkunç olayın tüm detayları birer birer ortaya çıkmaya devam ediyor. Yakalanan kadın şüphelinin de ifadesine başvurulurken, polis ekipleri ifadedeki o detay üzerinde duruyor. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…