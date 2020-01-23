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Son dakika haberi: Kan donduran olayda sır perdesi aralandı! “ başlığını gevşettim ve…”

Kahramanmaraş’ta dün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç olaydan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş Yavuz Selim Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan korkunç olayın ardından emniyet güçleri tarafından yapılan detaylı soruşturma sonucu sır perdesi aralandı. Söz konusu olaya ilgisi olduğu belirlenen 1’i kadın 2 şahıs yakalanarak ifadelerine başvuruldu. Erkek şüphelinin ifadesinde kullandığı o sözler ise duyanların kanını dondurdu. Kadın şüphelinin ifadesini alan polis ekipleri o detay üzerinde yoğunlaşıyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 23.1.2020 21:47 ABONE OL
Son dakika haberi: Kan donduran olayda sır perdesi aralandı! “Buji başlığını gevşettim ve…”

Kahramanmaraş'ta dün yaşanan korkunç olayda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dün gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana gelen kan donduran olayda sır perdesi aralandı. Öte yandan olayın ardından yakalanan şüphelinin verdiği ifadede kullandığı o sözler duyanları şoke etti. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken korkunç olayın tüm detayları birer birer ortaya çıkmaya devam ediyor. Yakalanan kadın şüphelinin de ifadesine başvurulurken, polis ekipleri ifadedeki o detay üzerinde duruyor. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Kan donduran olayda sır perdesi aralandı! “Buji başlığını gevşettim ve…”
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