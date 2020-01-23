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haberi: Korkunç olay! Sınav kaygısı yüzünden ilaç aldı, kör oldu!

Antalya'da sağlık meslek lisesi öğrencisi Hikmet Mina Kara'nın (17), sınav stresini yenmek için gittiği hastanede verilen ilacın yan etkisiyle vücudunda yanıklar ile morluklar oluştu. Görme yetisini de kaybeden Hikmet Mina, yoğun bakımda tedaviye alınırken, anne Burcu Sargın (39), hastane ile doktoru Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti. İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.1.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 11:39 ABONE OL
Son dakika haberi: Korkunç olay! Sınav kaygısı yüzünden ilaç aldı, kör oldu!

haberi... Beden Eğitimi Öğretmeni Burcu Sargın'ın 3 çocuğundan biri olan sağlık meslek lisesi öğrencisi Hikmet Mina Kara, üniversite sınavına hazırlandığı dönemde kaygı yaşamaya başladı. Sınav stresi nedeniyle uyku düzeni bozulan ve panik atak geçiren liseliyi anne Sargın, 20 gün önce özel bir hastanedeki psikiyatri uzmanı O.E.'ye muayene ettirdi. Kara'ya 'bipolar duygulanım bozukluğu ve uyum bozukluğu' teşhisi koyan doktor O.E., ilaçlı tedavi önerdi. Reçete yazan O.E., ilaç dozunun düzenli olarak artırılacağını söyledi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ, HAYATI ALT ÜST OLDU!

Eczaneden aldıkları ilacı söylenen dozda kullanıp, daha sonra artıran Hikmet Mina'nın vücudunda, bir süre sonra kızamık benzeri kabarcıklar ve morluklar oluştu. Geçen hafta bir anda tüm vücudu kabarıp su toplayan genç kız, hastaneye götürüldü. 17 yaşındaki kız, hastaneye götürüldükten sonra ise hayatının kâbusunu yaşadı!

İşte, son dakika haberinin öne çıkan detayları;

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Son dakika haberi: Korkunç olay! Sınav kaygısı yüzünden ilaç aldı, kör oldu!
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