Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar ve sureler okunur? Abdest nasıl alınır? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı

Haftanın Müslümanlar için en önemli günlerinde olan mübarek Cuma gününün gelmesiyle bu önemli günün huzur, sevinç ve coşkusunu yaşayarak diğer müminlerle paylaşıp dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren müslümanlar ibadetlerini yerine getirmek için camileri doldurmaya hazırlanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ibadetlerini doğru ve tam olarak yerine getirmek isteyen vatandaşlar hafızalarını tazelemek ve yeni bilgiler öğrenmek için arama motorlarında Cuma namazı nasıl kılınır ve abdest nasıl alınır? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki; Cuma namazı nasıl kılınır ve abdest nasıl alınır? Hangi dualar ve sureler okunur? İşte detaylar…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR? DİYANET İLE CUMA NAMAZI KILINIŞI!

Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle Cuma namazı kılınışı ve abdest alınışı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;