Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri 24 Ocak

İslam alemi açısından oldukça önemli bir gün olan Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve heyecanı tüm Müslümanlar arasında yaşanıyor. Bu özel günde camiler dolup taşacak, eller semaya yükselecek, dualar ve ibadetler yerine getirilecek. Bu bağlamda camilere akın eden vatandaşlar Cuma namazı vakitlerinin her hafta değişkenlik göstermesinden dolayı arama motoru üzerinden 'Cuma namazı saat kaçta kılınacak' aratmasını gerçekleştiriyor. Sabah.com.tr olarak biz de Diyanet tarafından yayınlanmış olan il il Cuma namazı saatlerine haberimizin içerisinde yer verdik. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı vakitleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 3 OCAK 2020 CUMA NAMAZI VAKİTLERİ!

Haberimizin içeriğinden Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.